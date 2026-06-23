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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 23 de Junho de 2026 às 18:19

Abertas as inscrições para a Semana de Ação Climática de Poto Alegre

Presente em diversos países e realizada em capitais brasileiras em anos anteriores, esta será a primeira vez do evento em Porto Alegre

Presente em diversos países e realizada em capitais brasileiras em anos anteriores, esta será a primeira vez do evento em Porto Alegre

BRENO BAUER/JC
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A Semana de Ação Climática de Porto Alegre será realizada entre os dias 20 e 26 de julho e recebe inscrições de atividades que irão compor a programação oficial. Presente em diversos países e realizada em outras cidades brasileiras em anos anteriores, esta será a primeira vez do evento na Capital gaúcha. As propostas podem ser enviadas para o site semanadeacaoclimatica.poa.br até o dia 5 de julho.

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