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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 17 de Junho de 2026 às 20:16

Grupo de pesquisa da Ufrgs promove curso sobre Planos Diretores do Vale do Taquari

Muçum foi um dos municípios do Vale do Taquari mais impactados pela enchente de 2024

Muçum foi um dos municípios do Vale do Taquari mais impactados pela enchente de 2024

Bruno Zílio / Divulgação / JC
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O Grupo de Pesquisa Identidade e Território (GPIT) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) realiza a partir desta sexta-feira, 19 de junho, o curso de curta duração Planejamento Territorial em Contextos de Mudança Climática: a Revisão dos Planos Diretores no Vale do Taquari/RS. A programação se divide em dois módulos, sendo o primeiro no auditório da Faculdade de Arquitetura e o segundo no Instituto de Arquitetos do Brasil. O primeiro módulo é aberto ao público externo. As informações são do GPIT.

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