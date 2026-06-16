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Bruna Suptitz

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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 18:22

Câmara de Porto Alegre projeta concluir texto do Plano Diretor até o fim do mês

No detalhe, vereadora com a lista de emendas ao projeto do novo Plano Diretor

No detalhe, vereadora com a lista de emendas ao projeto do novo Plano Diretor

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Bruna Suptitz
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Passados dois meses da aprovação do projeto de lei que cria o novo Plano Diretor de Porto Alegre, e um mês da aprovação da criação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), os textos ainda não chegaram ao prefeito Sebastião Melo (MDB) para a sanção. Isso deve acontecer até o fim deste mês de junho, infomam fontes da Câmara. O conteúdo, está no setor de Seção de Redação Legislativa, responsável por elaborar a redação final, incorporando as emendas aprovadas com cada projeto.

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