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Bruna Suptitz

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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 18:42

Unicef alerta para a exposição de crianças a riscos climáticos

Quase metade das crianças do mundo está exposta a riscos climáticos

Quase metade das crianças do mundo está exposta a riscos climáticos

Agência Brasil
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Agências
Quase metade das crianças e adolescentes do mundo, o equivalente a 1,1 bilhão de indivíduos, está exposta a pelo menos três riscos climáticos, que ameaçam a sua saúde, educação e sobrevivência. As conclusões estão no Relatório de Risco Climático das Crianças 2026, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançado nesta segunda-feira, 15 de junho. As informações são da Agência Brasil.

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