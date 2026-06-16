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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 16 de Junho de 2026 às 18:38

Projeto prevê ampliar atuação de cooperativas de catadores na coleta seletiva de Porto Alegre

Representantes da prefeitura e dos catadores se reuniram para debater implementação da proposta

Representantes da prefeitura e dos catadores se reuniram para debater implementação da proposta

Divulgação/JC
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A coleta seletiva feita por cooperativas de catadores em Porto Alegre está mais próxima de sair do papel. No dia 9 de junho foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Coleta Seletiva Solidária. O encontro reuniu representantes do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), do Fórum de Catadoras e Catadores de Porto Alegre, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e do Gabinete do Prefeito, para iniciar a construção de um projeto piloto que deverá ser implementado em uma região da cidade.

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