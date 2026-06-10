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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 10 de Junho de 2026 às 00:25

Porto Alegre passa a contar com seis pontos para descarte gratuito de resíduos de gesso

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Porto Alegre amplia as alternativas para o descarte correto de resíduos de gesso a partir desta segunda-feira, 8. Nesta manhã, foi dada a ordem de início para a entrega gratuita desse tipo de material em seis pontos da Capital. O serviço está disponível em cinco Unidades de Destino Certo (UDCs) do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e na sede da Multiplus Reciclagem de Gesso Ltda. A empresa foi habilitada no chamamento público realizado em maio de 2025, conforme publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. O contrato tem vigência de 60 meses a partir da assinatura, com possibilidade de prorrogação por até dez anos.

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