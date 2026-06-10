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Bruna Suptitz

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Publicada em 10 de Junho de 2026 às 00:25

Maioria das cidades brasileiras não tem plano de ação para calor extremo

Porto Alegre registrou sequência de dias com calor extremo este ano

Porto Alegre registrou sequência de dias com calor extremo este ano

/EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Dois terços das cidades brasileiras (66%) ainda não iniciaram ou estão apenas começando a elaborar planos de ação para enfrentar o calor extremo. O dado faz parte de um estudo divulgado no início do mês pela presidência brasileira da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). O levantamento é parte da iniciativa Mutirão Contra o Calor Extremo (Beat the Heat), que integra a plataforma global Coalizão pelo Resfriamento (Cool Coalition). As informações são da Agência Brasil.

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