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Bruna Suptitz

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Publicada em 27 de Maio de 2026 às 19:42

Luiz Afonso Senna apresenta websérie sobre infraestrutura com foco no debate eleitoral

Luiz Afonso Senna é engenheiro civil e especialista em transportes

Luiz Afonso Senna é engenheiro civil e especialista em transportes

Divulgação/JC
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Com a aproximação do período eleitoral e o aumento dos debates sobre desenvolvimento, mobilidade e investimentos públicos, o engenheiro e especialista em transportes Luiz Afonso Senna lança a websérie “Infra 360 Graus”. A produção reúne 23 episódios voltados à análise dos principais desafios e caminhos da infraestrutura no Brasil. As informações são da assessoria de imprensa do profissional.

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