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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 27 de Maio de 2026 às 18:35

Sociedade de Engenharia discute impacto dos Planos Diretores na reconstrução urbana do RS

Participantes destacaram a importância do planejamento para orientar o crescimento sustentável

Participantes destacaram a importância do planejamento para orientar o crescimento sustentável

Maicon Bock/Mérito Consultoria em Comunicação/Divulgação/JC
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A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) promoveu, nesta quarta-feira (27), em Porto Alegre, mais uma edição do Sergs Debates, com o tema “Reconstruir melhor: o papel dos Planos Diretores na nova infraestrutura urbana do RS”. O debate ganhou ainda mais relevância após as enchentes de 2024, que evidenciaram a necessidade de o Rio Grande do Sul repensar o desenvolvimento urbano, a ocupação territorial e a infraestrutura dos municípios. As informações são da assessoria da Sergs.

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