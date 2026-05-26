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Bruna Suptitz

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Publicada em 26 de Maio de 2026 às 19:48

Presidente da COP30 estará em lançamento da Semana de Ação Climática de Porto Alegre

Presidente da COP30, embaixador André Correa do Lago estará no evento desta quinta-feira

Presidente da COP30, embaixador André Correa do Lago estará no evento desta quinta-feira

AFP
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Presente em diversos países e realizada em capitais brasileiras em anos anteriores, a iniciativa “Climate Week”, ou “Semana de Ação Climática” chegará em Porto Alegre neste ano. A atividade será realizada entre os dias 20 e 27 de julho e a apresentação acontecerá nesta quinta-feira, 28, às 10h30min, no Multipalco do Theatro São Pedro, com a presença do presidente da COP30, André Correa do Lago.

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