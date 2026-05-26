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Bruna Suptitz

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Publicada em 26 de Maio de 2026 às 19:42

Novo Plano Diretor de Porto Alegre gera segurança jurídica, avalia especialista

Antônio Zago (e), Moisés Barboza e Germano Bremm participaram de debate mediado por Claudio Zaffari

Antônio Zago (e), Moisés Barboza e Germano Bremm participaram de debate mediado por Claudio Zaffari

/DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
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Uma lei mais clara, mais transparente e que gera segurança jurídica – é a avaliação do setor da construção civil sobre o novo Plano Diretor de Porto Alegre, incluindo a agora criada Lei de Uso e Ocupação do Solo. Para o arquiteto Antônio Zago, consultor do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), o documento do Plano Diretor que está vigente neste momento, além de defasado – foi aprovado em 1999 e revisado em 2009 –, acumulava sobreposição de normas urbanísticas, criando subjetividades.

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