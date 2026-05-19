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Bruna Suptitz

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Publicada em 19 de Maio de 2026 às 21:18

Estudos reforçam alerta para El Niño intenso a partir de julho

Enchente no Rio Grande do Sul em 2024 teve fenômeno climático El Niño como um dos fatores

Enchente no Rio Grande do Sul em 2024 teve fenômeno climático El Niño como um dos fatores

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Os estudos mais recentes, tanto nacionais quanto do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - órgão do governo dos Estados Unidos que observa condições climáticas, indicam probabilidade acima de 80% de ocorrência do El Niño já em julho. A informação é da Agência Brasil.

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