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Bruna Suptitz

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Publicada em 20 de Maio de 2026 às 00:25

Basílica Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, passará por restauro da fachada

Toninho Sarasá fez a queima da cal, material que será utilizado na obra

Toninho Sarasá fez a queima da cal, material que será utilizado na obra

/TÂNIA MEINERZ/JC
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"Isso faz sentido por cada pessoa", disse, emocionado, o Padre Lucas Matheus Mendes, diante de fiéis da Basílica Nossa Senhora das Dores, durante o  lançamento da revitalização da igreja. O ato foi realizado no fim da tarde de quinta-feira da semana passada e reuniu a comunidade religiosa e autoridades públicas.

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