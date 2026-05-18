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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 18 de Maio de 2026 às 23:59

Consórcio pede que governo do RS revise a revogação do leilão do Cais Mauá

Edital de concessão foi revogado pelo governo do Estado no início de maio

Edital de concessão foi revogado pelo governo do Estado no início de maio

TÂNIA MEINERZ/JC
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O Consórcio Pulsa RS, vencedor do leilão para a concessão do Cais Mauá realizada em 2024,  protocolou recurso administrativo junto à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul solicitando a revisão da decisão que revogou o leilão do Cais Mauá, em Porto Alegre. O grupo contesta os fundamentos apresentados pelo Estado para justificar a anulação do processo. O pedido foi feito na sexta-feira, dia 14. As informações são do consórcio.

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