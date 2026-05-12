Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 12 de Maio de 2026 às 21:53

Orla do Guaíba, em Porto Alegre, terá mutirão de limpeza nesta quinta-feira

Ponto de encontro será o mirante Olhos Atentos, próximo à Usina do Gasômetro

Ponto de encontro será o mirante Olhos Atentos, próximo à Usina do Gasômetro

CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC
Compartilhe:
JC
JC
No dia 17 de maio é celebrado o Dia Mundial da Reciclagem, data instituída pela UNESCO que visa conscientizar sobre a importância do descarte correto de materiais, a redução do lixo e a preservação dos recursos naturais, sendo um momento crucial para refletir sobre hábitos de consumo. Com esse enfoque, o Movimento Plástico Transforma, em parceria com a SOLOS e a Prefeitura de Porto Alegre, vai promover no dia 14 de maio um mutirão de limpeza na Orla do Guaíba. As informações são da assessoria de comunicação que atende o evento.

Notícias relacionadas