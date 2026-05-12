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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 12 de Maio de 2026 às 21:29

Lei que define novas regras urbanísticas em Porto Alegre vai à votação

Lei de Uso e Ocupação do Solo definirá alturas e zoneamento das atividades

Lei de Uso e Ocupação do Solo definirá alturas e zoneamento das atividades

Bruna Suptitz/JC
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A etapa legislativa para a definição dos novos regramentos urbanos em Porto Alegre está prevista para ser encerrada nesta quarta-feira, 13 de maio, com a votação do projeto de lei Nº 20/2025, que cria a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). Hoje as definições do que pode ser construído na cidade e o zoneamento das atividades está no próprio Plano Diretor, principalmente na parte chamada de “Plano Regulador”. A separação em duas leis – o Plano Diretor já foi votado e aprovado em abril – tem como objetivo separar o planejamento do licenciamento.

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