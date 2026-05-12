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Bruna Suptitz

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Publicada em 12 de Maio de 2026 às 16:12

Governo do RS publica revogação do leilão do Cais Mauá; Consórcio vai recorrer

Leilão havia sido realizado em fevereiro de 2024 e prazos foram suspensos durante calamidade provocada pela enchente daquele ano

Leilão havia sido realizado em fevereiro de 2024 e prazos foram suspensos durante calamidade provocada pela enchente daquele ano

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agora é oficial a revogação do leilão realizado em 6 de fevereiro de 2024 que previa conceder o Cais Mauá para a gestão da iniciativa privada, em troca da alienação do terreno das Docas e exploração comercial da área por 30 anos. O “aviso de revogação”, que já havia sido anunciado na semana passada, consta em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 12 de maio.

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