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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 13 de Maio de 2026 às 00:25

Porto Alegre sedia encontro internacional sobre revitalização de centros urbanos

Evento será na Usina do Gasômetro; palestra magna será online com urbanista dinamarquês Jan Gehl

Evento será na Usina do Gasômetro; palestra magna será online com urbanista dinamarquês Jan Gehl

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Porto Alegre receberá na próxima semana, entre os dias 19 e 22 de maio, o 3º Encontro Internacional de Urbanismo em Áreas Centrais. O evento reunirá gestores públicos, urbanistas, pesquisadores, investidores e agentes culturais para debater os desafios e as oportunidades da requalificação dos centros urbanos contemporâneos. A programação ocorrerá na Usina do Gasômetro, no Centro Histórico. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.

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