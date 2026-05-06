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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 06 de Maio de 2026 às 00:25

Quem foi Milton Santos, geógrafo que completaria 100 anos em 2026

Milton Santos foi professor em universidades no Brasil e no exterior

Milton Santos foi professor em universidades no Brasil e no exterior

/Acervo Milton Santos/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Neste mês de maio é celebrado o centenário de nascimento do geógrafo brasileiro Milton Santos. Ele faleceu em 2001, aos 75 anos, mas suas ideias continuam sendo referências para análises socioeconômicas no Brasil e no mundo. As informações e entrevistas foram publicadas por Rafael Cardoso na Agência Brasil.

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