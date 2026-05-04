Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 04 de Maio de 2026 às 19:45

Vice-governador do RS quer lançar novo edital para o Cais Mauá ainda em 2026

Vice-governador do RS, Gabriel Souza participou da posse da nova direção do Sinduscon-RS nesta segunda-feira

Vice-governador do RS, Gabriel Souza participou da posse da nova direção do Sinduscon-RS nesta segunda-feira

Tânia Meinerz/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, afirmou que espera que o governo gaúcho lance um novo edital para a concessão do Cais Mauá ainda em 2026. "Nós vamos trabalhar para isso. Vamos revogar esse edital, porque o concessionário que ganhou o certame licitatório acabou não cumprindo com os requisitos. É um edital bem amarrado, porque evitou que, eventualmente, alguém sem condições de capital, não tivesse capitalização para fazer os investimentos e viesse a assinar o contrato. Então, mostrou-se resolutivo, nesse sentido, o edital", afirmou Gabriel na noite desta segunda-feira, 4 de maio.

Notícias relacionadas