Porto Alegre inicia debate de projeto que autoriza prédios com altura de até 130 metros

, equivalente a cerca de 45 andares, serão permitidos emse os vereadores aprovarem como está o Projeto de Lei Complementar (PLCE), que cria a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). O debate terá início nos próximos dias e deve movimentar a Câmara, ainda mais que o projeto do, aprovado em sessão na quinta-feira passada, dia 23,