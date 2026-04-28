Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 28 de Abril de 2026 às 20:25

Porto Alegre inicia debate de projeto que autoriza prédios com altura de até 130 metros

Projeto que autoriza construir prédios mais altos tramita no Parlamento

Projeto que autoriza construir prédios mais altos tramita no Parlamento

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
Prédios com até 130 metros de altura, equivalente a cerca de 45 andares, serão permitidos em Porto Alegre se os vereadores aprovarem como está o Projeto de Lei Complementar (PLCE) Nº 20/2025, que cria a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). O debate terá início nos próximos dias e deve movimentar a Câmara, ainda mais que o projeto do Plano Diretor, aprovado em sessão na quinta-feira passada, dia 23, por 22 votos a 12.

Notícias relacionadas