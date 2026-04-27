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Bruna Suptitz

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Publicada em 27 de Abril de 2026 às 19:51

Em semana decisiva, consórcio reafirma condição de assinar concessão do Cais Mauá

Leilão foi realizado em fevereiro de 2024 e prevê concessão de 30 anos

Leilão foi realizado em fevereiro de 2024 e prevê concessão de 30 anos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Perto da data prometida pelo governo do Estado para uma definição sobre o futuro da concessão do Cais Mauá, o consórcio Pulsa RS, vencedor do leilão realizado em fevereiro de 2024, reafirma estar apto a levar adiante o projeto. À coluna, Sérgio Stein, porta-voz do Pulsa RS, garante já ter cartas de intenção de empresas de diversos setores interessados em entrar no projeto – assim que a assinatura entre o Piratini e o consórcio confirmar a concessão da área.

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