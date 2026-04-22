Plano Diretor de Porto Alegre será votado nesta semana

Um mês e meio após o início da apreciação pela Câmara Municipal, o Plano Diretor de Porto Alegre irá a votação. Conforme acordo estabelecido entre o governo Sebastião Melo (MDB) e vereadores da base e da oposição, o projeto de lei será votado nesta quinta-feira, 23 de abril. Conforme a prefeitura, isso antecipa em quase um mês o prazo inicialmente previsto para concluir a votação.