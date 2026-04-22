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Bruna Suptitz

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Publicada em 22 de Abril de 2026 às 00:25

Plano Diretor de Porto Alegre será votado nesta semana

Definição de votar emendas em bloco foi anunciada na semana passada

Definição de votar emendas em bloco foi anunciada na semana passada

/Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Um mês e meio após o início da apreciação pela Câmara Municipal, o Plano Diretor de Porto Alegre irá a votação. Conforme acordo estabelecido entre o governo Sebastião Melo (MDB) e vereadores da base e da oposição, o projeto de lei será votado nesta quinta-feira, 23 de abril. Conforme a prefeitura, isso antecipa em quase um mês o prazo inicialmente previsto para concluir a votação.

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