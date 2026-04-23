Projeto em parceria com escritório de arquitetura gaúcho vence prêmio internacional de design

Com escritório em Miami, nos Estados Unidos, a gaúcha OSPA architecture teve um projeto seu, desenvolvido em parceria com a Meta Developments, premiado na categoria Residential Buildings do Grand Prix du Design 2025. Realizado pela China International Interior Design Network e pela French Design Society (IFD) e tido, desde sua primeira edição, em 2014, como uma das maiores referências internacionais no reconhecimento da excelência no design.