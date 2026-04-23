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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 23 de Abril de 2026 às 12:29

Projeto em parceria com escritório de arquitetura gaúcho vence prêmio internacional de design

Colette, projeto da OSPA architecture em Miami, conquista o Grand Prix du Design 2025

Colette, projeto da OSPA architecture em Miami, conquista o Grand Prix du Design 2025

Elephant Skyn/OSPA architecture/Divulgação/JC
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Com escritório em Miami, nos Estados Unidos, a gaúcha OSPA architecture teve um projeto seu, desenvolvido em parceria com a Meta Developments, premiado na categoria Residential Buildings do Grand Prix du Design 2025. Realizado pela China International Interior Design Network e pela French Design Society (IFD) e tido, desde sua primeira edição, em 2014, como uma das maiores referências internacionais no reconhecimento da excelência no design.

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