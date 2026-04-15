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Bruna Suptitz

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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 00:25

Plano de Redução de Riscos propõe intervenções em Porto Alegre

Plano Municipal de Redução de Riscos foi apresentado em audiência pública

Plano Municipal de Redução de Riscos foi apresentado em audiência pública

Cesar Lopes/PMPA/Divulgação/JC
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Apresentado em audiência pública na sexta-feira, 10, o Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre (PMRR-POA) sugere à prefeitura a adoção de medidas estruturantes em duas áreas indicadas como sendo de alto risco na cidade. As intervenções propostas são de caráter hidrológico (17) e geotécnicos (7) e têm potencial de beneficiar 1.632 famílias* nos bairros São José e Cel. Aparício Borges. A implementação da proposta é estimada em R$ 88,74 milhões.

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