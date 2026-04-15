Plano de Redução de Riscos propõe intervenções em Porto Alegre

Apresentado em audiência pública na sexta-feira, 10, o Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre (PMRR-POA) sugere à prefeitura a adoção de medidas estruturantes em duas áreas indicadas como sendo de alto risco na cidade. As intervenções propostas são de caráter hidrológico (17) e geotécnicos (7) e têm potencial de beneficiar 1.632 famílias* nos bairros São José e Cel. Aparício Borges. A implementação da proposta é estimada em R$ 88,74 milhões.