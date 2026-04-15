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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 15 de Abril de 2026 às 00:25

Aproveitamento de resíduos sólidos urbanos é tema de estudo nacional

PET colorida também está sem comprador

PET colorida também está sem comprador

/Bruna Suptitz/Divulgação/JC
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Um estudo já em andamento quer identificar todo o resíduo que hoje é descartado no país, mas que pode voltar para a economia na forma de matéria-prima. O diagnóstico mais completo em realização no Brasil sobre esse potencial foi contratado por uma empresa privada e tem como foco entender quais materiais com potencial de reaproveitamento estão indo para aterros sanitários e lixões. As informações são da Agência Brasil.

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