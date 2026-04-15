Aproveitamento de resíduos sólidos urbanos é tema de estudo nacional

Um estudo já em andamento quer identificar todo o resíduo que hoje é descartado no país, mas que pode voltar para a economia na forma de matéria-prima. O diagnóstico mais completo em realização no Brasil sobre esse potencial foi contratado por uma empresa privada e tem como foco entender quais materiais com potencial de reaproveitamento estão indo para aterros sanitários e lixões. As informações são da Agência Brasil.