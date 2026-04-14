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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 14 de Abril de 2026 às 20:17

Ferramenta online permite descobrir a geologia de qualquer local no Brasil

Mapa foi desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil

Mapa foi desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil

SGB/Divulgação/JC
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Uma ferramenta digital desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) permite que qualquer pessoa conheça a geologia do local onde está, ou de qualquer outra região do País, de forma simples e interativa.

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