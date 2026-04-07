Agergs passa a regular a gestão dos resíduos sólidos em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) assinaram na quinta-feira passada o contrato de regulação dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na Capital. A medida atende ao Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece as diretrizes nacionais para o setor.