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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 07 de Abril de 2026 às 19:53

Agergs passa a regular a gestão dos resíduos sólidos em Porto Alegre

Prefeitura prepara PPP dos contratos de gestão, coleta e destinação do lixo

Prefeitura prepara PPP dos contratos de gestão, coleta e destinação do lixo

TÂNIA MEINERZ/JC
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A prefeitura de Porto Alegre e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) assinaram na quinta-feira passada o contrato de regulação dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na Capital. A medida atende ao Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece as diretrizes nacionais para o setor.

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