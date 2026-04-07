Plano de Redução de Riscos de Porto Alegre será apresentado em audiência pública

De acordo com relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil, foram identificados 149 locais classificados como de alto e muito alto risco em Porto Alegre, abrangendo cerca de 20.900 edificações e aproximadamente 84 mil pessoas. Estes são dados que compõem o Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre (PMRR-POA).