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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 07 de Abril de 2026 às 19:32

Plano de Redução de Riscos de Porto Alegre será apresentado em audiência pública

Na Capital, áreas correm riscos relacionados, entre outros, a inundações, enxurradas e deslizamentos e erosões

Na Capital, áreas correm riscos relacionados, entre outros, a inundações, enxurradas e deslizamentos e erosões

Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
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De acordo com relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil, foram identificados 149 locais classificados como de alto e muito alto risco em Porto Alegre, abrangendo cerca de 20.900 edificações e aproximadamente 84 mil pessoas. Estes são dados que compõem o Plano Municipal de Redução de Riscos de Porto Alegre (PMRR-POA).

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