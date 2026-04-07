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Bruna Suptitz

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Publicada em 07 de Abril de 2026 às 19:26

Plataforma online mapeia riscos climáticos em cidades brasileiras

Site permite localizar diferentes territórios; Porto Alegre está mapeada

Site permite localizar diferentes territórios; Porto Alegre está mapeada

Fundação Grupo Boticário/Reprodução/JC
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Informar quais territórios da cidade estão expostos a riscos decorrentes de eventos climáticos extremos e indicar medidas que podem ser adotadas para minimizar os impactos são os pontos centrais da plataforma “Natureza ON”, desenvolvida pela Fundação Grupo Boticário e aberta para acesso de forma gratuita no link naturezaon.com.br. Porto Alegre está mapeada pela ferramenta.

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