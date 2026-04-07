Porto Alegre sedia seminário sobre arquitetura, política e espaços urbanos

Porto Alegre será palco de um debate estratégico sobre o futuro das cidades, reunindo alguns nomes de destaque na política urbana do Brasil e do exterior. Nos dias 14 e 15 de abril, o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Rio Grande do Sul (IAB-RS) promove o seminário “Arquitetura, Cidade e Política: disputas, responsabilidades e futuros possíveis”, com atividades distribuídas em diferentes lugares da cidade, como a Ufrgs, a UniRitter, o Sindicato dos Bancários e Solar do IAB. A proposta é conectar o debate acadêmico, institucional e profissional com temas como habitação, mudanças climáticas e desigualdades urbanas.