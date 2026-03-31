Ecobarreira no Arroio Dilúvio recolhe 1,3 tonelada de resíduos em 10 anos

Em 10 anos, a Ecobarreira do Arroio Dilúvio já impediu que 1.366,488 toneladas de resíduos - lixo como plásticos, pedaços de madeira, móveis inteiros e até animais mortos - chegassem às águas do Guaíba. O volume recolhido equivale a cerca de 44 carretas que transportam os resíduos de Porto Alegre para a destinação final. As informações são da prefeitura da Capital e do Instituto Safeweb, responsável pelo equipamento instalado no curso d'água, que fica na avenida Ipiranga, próximo do cruzamento com a avenida Borges de Medeiros.