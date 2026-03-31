Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 31 de Março de 2026 às 12:01

Vereadores já votaram metade das emendas ao Plano Diretor de Porto Alegre

Ao microfone, Claudia Araújo ao lado de Julaina de Souza, Grazi Oliveira, Giovani Culau e Marcos Felipi

Ao microfone, Claudia Araújo ao lado de Julaina de Souza, Grazi Oliveira, Giovani Culau e Marcos Felipi

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
A sessão desta segunda-feira, 30 de março, na Câmara Municipal de Porto Alegre durou menos que as quatro horas e trinta minutos regimentais, mesmo tendo tribuna popular, fala de lideranças e a apreciação de mais de 150 emendas ao projeto do Plano Diretor. O avanço foi possível com o acordo firmado entre vereadores da oposição e da base que resultou em dois blocos de emendas: um com 136 emendas a serem rejeitadas, outro com 18 emendas para aprovação.

Notícias relacionadas