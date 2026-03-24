Comunidade de Alvorada receberá investimento em obras urbanas

O bairro Umbu, em Alvorada, receberá obras com investimento do governo do Estado para a execução do Projeto Urbanístico Integrado Umbu. O propósito é transformar a realidade local, marcada pela violência e vulnerabilidade socioeconômica, por meio da oferta de serviços públicos e destaque para intervenções de urbanismo social construídas em conjunto com os moradores.