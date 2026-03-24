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Bruna Suptitz

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Publicada em 24 de Março de 2026 às 19:20

Comunidade de Alvorada receberá investimento em obras urbanas

O arquiteto Fabiano José Arcádio Sobreira apresentou o projeto

O arquiteto Fabiano José Arcádio Sobreira apresentou o projeto

Mauricio Tonetto/Secom/Divulgação/JC
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O bairro Umbu, em Alvorada, receberá obras com investimento do governo do Estado para a execução do Projeto Urbanístico Integrado Umbu. O propósito é transformar a realidade local, marcada pela violência e vulnerabilidade socioeconômica, por meio da oferta de serviços públicos e destaque para intervenções de urbanismo social construídas em conjunto com os moradores.

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