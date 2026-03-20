Feira dos Agricultores Ecologistas celebra Equinócio de Outono neste sábado

A chegada da nova estaç ão do ano ser á festejada em Porto Alegre neste s á bado, dia 21 de março.

Tradicional aos sábados pela manhã, na primeira quadra da Avenida José Bonifácio, junto da Redenç ão , a Feira de Agricultores Ecologistas (FAE) inaugura a programação cultural e educativa de 2026 com um evento de celebraç ã o do Equinócio de Outono.