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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 20 de Março de 2026 às 20:53

Feira dos Agricultores Ecologistas celebra Equinócio de Outono neste sábado

Feira de Agricultores Ecologistas, na Redenção, é uma das que comercializam orgânicos na Capital

Feira de Agricultores Ecologistas, na Redenção, é uma das que comercializam orgânicos na Capital

Tatiana Gappmayer/Especial/jc
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A chegada da nova estação do ano será festejada em Porto Alegre neste sábado, dia 21 de março. Tradicional aos sábados pela manhã, na primeira quadra da Avenida José Bonifácio, junto da Redenção, a Feira de Agricultores Ecologistas (FAE) inaugura a programação cultural e educativa de 2026 com um evento de celebração do Equinócio de Outono.

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