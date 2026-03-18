Prefeitura envia PPP dos resíduos sólidos para análise do Tribunal de Contas

A proposta de parceria público-privada (PPP) para a gestão de resíduos sólidos urbanos em Porto Alegre foi encaminhada, nesta segunda-feira, 16, para análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). O órgão terá prazo de até 90 dias para avaliar a documentação e solicitar informações complementares à Secretaria Municipal de Parcerias.



O parecer do tribunal é uma das etapas previstas na estruturação de projetos de PPP. A proposta de ampliação e modernização dos serviços de manejo de resíduos já passou por consulta e audiência pública. Ao todo, foram analisadas e respondidas mais de 900 contribuições enviadas por cidadãos, entidades e organizações da sociedade civil, parte das quais foi incorporada à modelagem da concessão.