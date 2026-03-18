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Bruna Suptitz

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Publicada em 18 de Março de 2026 às 00:25

Oposição considera ‘insuficiente’ sinalização do governo

Juliana de Souza junto ao microfone do plenário em sessão do dia 4

Juliana de Souza junto ao microfone do plenário em sessão do dia 4

/Fernando Antunes/CMPA/Divulgação JC
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“Não é precisoismo da oposição, é prioridade da cidade. Se o governo aceitar as nossas prioridades da cidade, vamos fazer um acordo para reduzir o tempo de discussão; senão, vamos discutir até o fim”.

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