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Bruna Suptitz

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Publicada em 18 de Março de 2026 às 00:25

Governo quer garantir manutenção da identidade dos projetos

Secretários Júlia Zardo e André Coronel com presidente Moisés Barboza

Secretários Júlia Zardo e André Coronel com presidente Moisés Barboza

/Johan de Carvalho/CMPA/Divulgação/JC
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“Estruturamos o Plano Diretor e a Lei do Uso e Ocupação do Solo de forma que tenham alguns princípios, algumas questões vertebrais, que evidentemente, não vamos abrir mão. Mas, dentro de um um canal de diálogo, estamos desenvolvendo conversas”.

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