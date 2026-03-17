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Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 17 de Março de 2026 às 19:34

Plano Diretor de Porto Alegre está na pauta, mas debate ainda não engrenou

Secretários Júlia Zardo e André Coronel com presidente da Câmara de Porto Alegre Moisés Barboza

Secretários Júlia Zardo e André Coronel com presidente da Câmara de Porto Alegre Moisés Barboza

Johan de Carvalho/CMPA/Divulgação/JC
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O Plano Diretor de Porto Alegre já esteve na ordem do dia de duas sessões na Câmara Municipal, de semana passada para cá. A primeira ocasião foi na madrugada de 12 março, quando teve início a votação do Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) Nº 19/2025. A ação naquele dia foi simbólica: passadas quase 15 horas de sessões, a matéria entrou na ordem do dia e, após uma manifestação na tribuna, a sessão foi encerrada.

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