Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 10 de Março de 2026 às 20:14

Consórcio Pulsa RS pede adiamento de prazo para assinar contrato de concessão do Cais Mauá

Edital prevê concessão de área do antigo porto da capital gaúcha por 30 anos

EVANDRO OLIVEIRA/JC
O Consórcio Pulsa RS, vencedor do edital de concessão do Cais Mauá de Porto Alegre, pediu ao governo do Rio Grande do Sul novo prazo para a assinatura do contrato definitivo

Pelo acordado, o prazo final para a entrega de documentação e para firmar a parceria público privada estava previsto para nesta quarta-feira, dia 11 de março.

