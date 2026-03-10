Consórcio Pulsa RS pede adiamento de prazo para assinar contrato de concessão do Cais Mauá

O Consórcio Pulsa RS, vencedor do edital de concessão do Cais Mauá de Porto Alegre, pediu ao governo do Rio Grande do Sul novo prazo para a assinatura do contrato definitivo.

Pelo acordado, o prazo final para a entrega de documentação e para firmar a parceria público privada estava previsto para nesta quarta-feira, dia 11 de março.