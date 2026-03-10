Feira Ecológica do Bom Fim promove Festival Veraneio Eco Musical no dia 14 de março

A Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção recebe no próximo sábado, dia 14 de março, das 8h30min às 12h30min, o Festival Veraneio Eco Musical. O evento, promovido pela Feira Ecológica do Bom Fim, é gratuito e aberto à comunidade, realizado de forma concomitante à já rotineira comercialização de alimentos orgânicos certificados direto do produtor.