Porto Alegre,

Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Publicada em 10 de Março de 2026 às 19:35

Feira Ecológica do Bom Fim promove Festival Veraneio Eco Musical no dia 14 de março

Evento é realizado de forma concomitante à já rotineira comercialização de alimentos orgânicos

Anahi Fros/FEBF/Divulgação/JC
A Avenida José Bonifácio, junto ao Parque da Redenção recebe no próximo sábado, dia 14 de março, das 8h30min às 12h30min, o Festival Veraneio Eco Musical. O evento, promovido pela Feira Ecológica do Bom Fim, é gratuito e aberto à comunidade, realizado de forma concomitante à já rotineira comercialização de alimentos orgânicos certificados direto do produtor.

