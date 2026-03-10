Porto Alegre,

Publicada em 10 de Março de 2026 às 19:42

CPI investigará roubos de fios em Porto Alegre

Fotógrafa Tânia Meinerz, do JC, flagrou homem queimando fios de cobre no Arroio Dilúvio

TÂNIA MEINERZ/JC
Foi instalada na segunda-feira, dia 9 de março, na Câmara Municipal de Porto Alegre, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará os furtos e roubos de fios, cabos e demais materiais metálicos na Capital. O funcionamento de estabelecimentos considerados como redes de receptação também estarão no radar dos vereadores.

