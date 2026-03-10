Usina do Gasômetro terá edital para ocupação cultural em março

Após meses de impasse sobre a reabertura e gestão da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, o icônico espaço cultural deverá retomar as atividades em breve. A sinalização é da secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso. Em evento na Associação Comercial de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) disse que a formalização de uma parceria com a iniciativa privada para gerir o espaço levará ao menos mais seis meses. Antes disso, ainda em março, será lançado um edital específico para a ocupação cultural da Usina, informa Liliana.