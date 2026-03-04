Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPensar a Cidade
Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 04 de Março de 2026 às 20:10

Acordo adia início da votação do Plano Diretor

Parlamentares de oposição e da base governista se revezaram no microfone em dia de debates acalorados

Parlamentares de oposição e da base governista se revezaram no microfone em dia de debates acalorados

Fernando Antunes/CMPA/Divulgação JC
Compartilhe:
Bruna Suptitz
Bruna Suptitz
Após uma tarde inteira de negociações - que se iniciaram ainda na semana passada e devem seguir pelos próximos dias - a base do governo Sebastião Melo (MDB) e a oposição na Câmara chegaram a um primeiro acordo sobre a votação do Plano Diretor, que teria início nesta quarta-feira (4), mas entrará na ordem do dia pra valer na quarta da semana que vem.

Notícias relacionadas