Acordo adia início da votação do Plano Diretor

Após uma tarde inteira de negociações - que se iniciaram ainda na semana passada e devem seguir pelos próximos dias - a base do governo Sebastião Melo (MDB) e a oposição na Câmara chegaram a um primeiro acordo sobre a votação do Plano Diretor, que teria início nesta quarta-feira (4), mas entrará na ordem do dia pra valer na quarta da semana que vem.