Pensar a Cidade
Bruna Suptitz

Bruna Suptitz

Publicada em 03 de Março de 2026 às 21:23

Governo Melo negocia reduzir tempo de debate das emendas do Plano Diretor

Projetos de lei do Plano Diretor entram na ordem do dia neste início de março em Porto Alegre

TÂNIA MEINERZ/JC
O Plano Diretor de Porto Alegre será pautado na sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira, 4 de março, conforme previsto e acordado entre os líderes, garantiu à Coluna o presidente da Casa, vereador Moisés Barboza (PSDB). Mas, “se o governo quiser, pode ir ao microfone de apartes e pedir adiamento da discussão”, explica.

