Câmara de Porto Alegre inicia nesta quarta-feira votação do Plano Diretor

Tem início nesta quarta-feira, 4 de março, e deve seguir pelos próximos dois meses a votação dos dois projetos que atualizam o Plano Diretor de Porto Alegre. Essa é a projeção do presidente da Câmara Municipal, vereador Moisés Barboza (PSDB). Além dos dois projetos de lei enviados ao Legislativo pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), os vereadores analisarão 522 emendas protocoladas pelos parlamentares e pelo Fórum de Entidades.