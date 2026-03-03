Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 03 de Março de 2026 às 20:48

Câmara de Porto Alegre inicia nesta quarta-feira votação do Plano Diretor

Projetos tramitam no Legislativo da Capital desde setembro de 2025

Tem início nesta quarta-feira, 4 de março, e deve seguir pelos próximos dois meses a votação dos dois projetos que atualizam o Plano Diretor de Porto Alegre. Essa é a projeção do presidente da Câmara Municipal, vereador Moisés Barboza (PSDB). Além dos dois projetos de lei enviados ao Legislativo pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), os vereadores analisarão 522 emendas protocoladas pelos parlamentares e pelo Fórum de Entidades.

