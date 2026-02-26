Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 26 de Fevereiro de 2026 às 18:05

Conselho autoriza prédios de 25 andares no terreno do IPA, em Porto Alegre

Área do antigo Colégio IPA, no bairro Bela Vista, será ocupada parcialmente por um conjunto de cinco edifícios

BRENO BAUER/JC
A Cyrela conseguiu o aval para construir cinco prédios de 75 metros de altura, equivalente a 25 andares cada, no terreno do antigo IPA, em Porto Alegre. Em reunião na noite de quarta-feira, 25 de fevereiro, o Conselho Municipal do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou o parecer favorável ao Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) protocolado no ano passado pela empresa.

