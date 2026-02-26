Conselho autoriza prédios de 25 andares no terreno do IPA, em Porto Alegre

A Cyrela conseguiu o aval para construir cinco prédios de 75 metros de altura, equivalente a 25 andares cada, no terreno do antigo IPA, em Porto Alegre. Em reunião na noite de quarta-feira, 25 de fevereiro, o Conselho Municipal do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou o parecer favorável ao Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) protocolado no ano passado pela empresa.