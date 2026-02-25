Câmara de Porto Alegre aprovadas regras para intervenção em imóveis abandonados

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram na sessão de segunda-feira, dia 23, um projeto de lei que institui o Cadastro Municipal de Imóveis Abandonados e dispõe sobre medidas de intervenção, uso social provisório e alienação de imóveis em “Situação de Não Cumprimento da Função Social com Risco à Coletividade” no município. A proposta é do vereador Marcos Felipi (Cidadania) e as informações são da Câmara.