Publicada em 25 de Fevereiro de 2026 às 00:25

Câmara de Porto Alegre aprovadas regras para intervenção em imóveis abandonados

Proposta foi apresentada pelo vereador Marcos Felipi, do Cidadania

Lucas Orso/CMPA/Divulgação/JC
Os vereadores de Porto Alegre aprovaram na sessão de segunda-feira, dia 23, um projeto de lei que institui o Cadastro Municipal de Imóveis Abandonados e dispõe sobre medidas de intervenção, uso social provisório e alienação de imóveis em “Situação de Não Cumprimento da Função Social com Risco à Coletividade” no município. A proposta é do vereador Marcos Felipi (Cidadania) e as informações são da Câmara.

