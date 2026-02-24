Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 24 de Fevereiro de 2026 às 20:41

Com 522 emendas, Plano Diretor de Porto Alegre vai à votação em março

Projetos de lei da prefeitura foram protocolados na Câmara Municipal em 12 de setembro

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
Cumprida a fase de discussão em duas sessões dos projetos relacionados ao novo Plano Diretor de Porto Alegre, a comissão especial que trata do tema aprovou o parecer do relatório suplementar com a análise das emendas protocoladas após a primeira apreciação do colegiado. São duas novas emendas a cada projeto – Plano Diretor Urbano Sustentável (PLCE 019/2025) e Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Luos (PLCE 020/2025). Também foram protocoladas oito subemendas e uma mensagem retificativa.

