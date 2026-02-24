Porto Alegre,

Bruna Suptitz

Publicada em 24 de Fevereiro de 2026 às 19:49

Audiência pública tratará de projeto para ruas do Centro de Porto Alegre

Projeto de como será trecho da via quando qualificada, que abrange as ruas General Salustiano e Washington Luiz

Projeto de como será trecho da via quando qualificada, que abrange as ruas General Salustiano e Washington Luiz

No Centro Histórico de Porto Alegre, as ruas Washington Luiz e General Salustiano receberão obras de qualificação a partir de contrapartidas da ABF Developments, a exemplo da rua Almirante Tamandaré, no bairro Floresta.

